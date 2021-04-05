تونس: 88 ألفا و543 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، أن 88 ألفا و543 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد – كوفيد19- حتى أمس، وهو اليوم الثالث والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأحد بلغ 8 آلاف و403 أشخاص، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بولايات الجمهورية.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 855 ألفا و943 شخصا.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وصفت الحالة الوبائية في تونس بالخطيرة، ونبهت إلى ما وصفته بالتدهور الملحوظ لعديد من المؤشرات المتعلقة بانتشار الفيروس في البلاد.