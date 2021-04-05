«القوى العاملة»: تحصيل 135 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 3 عمال مصريين، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 32 ألفًا و534 ريالا سعوديًا أى ما يوازى 135 ألف جنيه مصري تقريبا.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل شركة الرجاء المحدودة للحصول على مستحقات العامل المصرى "أحمد. م. أ" (مدخل بيانات) البالغة 10 آلاف و666 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، وجاري الحصول علي تأشيرة خروج نهائي.ونجح الملحق العمالي عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن"منتصر. م. ع" (عامل) في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله شركة عيسى بن لادن بمبلغ 18 ألفًا و868 ريالا، فضلا مساعدة المواطن"خليل.ى.خ" (طباخ) في الحصول على مبلغ 3 آلاف ريال راتب شهر وتأشيرة خروج نهائي من كفيلة مؤسسة خير المشاعر للمقاولات.