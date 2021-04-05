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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 882 منشأة عمالية بالدقهلية فبراير الماضي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:05 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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قال أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 882 منشأة، شملت 35 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 81 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 24 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 55 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وفي مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستقبال طلبات 7 فلسطينيين وتجديد 3 تراخيص أخرى، واستخراج 1146 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 4 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 49 متدربًا، وتعقد دورة تدريبية أخرى في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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