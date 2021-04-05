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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية دفع مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:18 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
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كيفية دفع مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي حيث اتجهت الدولة بشكل كبير إلى التحول الرقمي، حيث اعتمدت على المنصات الإلكترونية حتى يقوم المواطنين، بالانتهاء من الخدمات التي يحتاجون إليها مثل تسديد الفواتير والاستعلام عنها، وقراءة عدادات الكهرباء والغاز، وكذلك دفع فواتير التليفون الأرضي وغيرها من الخدمات اليومية.

كيفية دفع مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 5-4-2021، كيفية دفع مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي ppo.gov.eg ، وتأتي تلك الخدمه انطلاقا من الدولة تسهيلا للمواطنيين خاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بالتعرف علي استعلام مخالفات المرور الإلكترونية، وذلك حرصا من الدولة المصرية على صحة المواطنين.

استعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

استعلام مخالفات نيابة المرور
1 - تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية ppo.gov.eg .
2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.
3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.
4 - تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات:- (مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات).
5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.
6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.
7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.
8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.

خدمات بوابة وزارة الحكومة المصرية

1 - خدمات الوثائق الشخصية.
2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب.
3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
4 - بوابة المشتريات الحكومية.
5- الخرائط الحكومية.
6 - وظائف حكومية شاغرة.
7 - خدمات نيابات المرور.
8 - خدمات القنصليات بالخارج.

رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد

واتجهت الدولة بشكل كبير إلى التحول الرقمي، خاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمدت على المنصات الإلكترونية حتى يقوم المواطنين، بالانتهاء من الخدمات التي يحتاجون إليها مثل تسديد الفواتير والاستعلام عنها، وقراءة عدادات الكهرباء والغاز، وكذلك دفع فواتير التليفون الأرضي وغيرها من الخدمات اليومية، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، حيث يحظى باهتمام كبير عبر محركات البحث الشهيرة من جانب المواطنين.

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