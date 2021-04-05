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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 789 شابًا بالدقهلية خلال فبراير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:10 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 789 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذين بلغوا 3712 شابًا منهم 24 من ذوى القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح "سعفان"، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ8 عمال، و8000 جنيه لـ5 آخرين رعاية صحية، فضلًا عن تسجيل 54 عاملًا جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

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