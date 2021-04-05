كارول سماحة تنتهي من تسجيل تتر مسلسل «ضد الكسر»

انتهت الفنانة كارول سماحة من تسجيل تتر مسلسل "ضد الكسر"، والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم وتنافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل.الأغنية بعنوان "اللى خان"، كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.ويكثف مخرج العمل تصوير المشاهد المتبقية، وذلك على مدار اليوم بأكمله كما تم تعليق الإجازات لحين انتهاء التصوير استعدادا لعرض المسلسل رمضان المقبل.يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من انتاج شركة العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.