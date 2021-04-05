مشروبات تقلل من الإصابة بفيروس كورونا (إنفوجراف)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:20 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن أن هناك بعض المشروبات تقلل من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة أن هذه المشروبات هي عصير البرتقال الطبيعي، واللبن لأنه يعزز المناعة.
وشددت الهيئة على أنه يجب الحرص علي تناول من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميًا.
وأوضحت الهيئة أن هذه المشروبات هي عصير البرتقال الطبيعي، واللبن لأنه يعزز المناعة.
وشددت الهيئة على أنه يجب الحرص علي تناول من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميًا.