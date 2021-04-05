«راشد» يتفقد المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية "إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل"، أن الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية تفقد اليوم المنشآت العلاجية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، للوقوف على آخر التجهيزات، وسير العمل، وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين.وأوضحت الهيئة أنه عقب انتهاء الجولة التفقدية عقد راشد اجتماعًا مع الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى أسنا الجديدة أكد فيه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي وجود قوائم انتظار بالمستشفى، واستغلال كافة الامكانيات المتاحة لتلبية احتياجات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وبذل قصارى جهدهم لتقديم خدمات طبيه متميزة للمريض وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.