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رئيس التحرير التنفيذي
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طب طنطا تنظم اليوم العلمى الأول مع الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:55 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏نظمت وحدة جراحات العمود الفقرى بكلية الطب بجامعة طنطا، اليوم العلمى الأول بالاشتراك مع الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، والدكتور أسامة عبد الوهاب رئيس قسم لقسم جراحة العظام.

وأشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا اللقاء العلمى المشترك يأتى تتويجًا لاعتماد الوحدة دوليًا كمركز تدريب متقدم من الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا AO SPINE، والتى تعد من أكبر المنظمات الدولية للتدريب على الجراحات.

وأضاف عميد طب طنطا، أن وحدة جراحات العمود الفقرى بكلية الطب أصبحت مركزًا لتلاقى الأطباء من كافة أنحاء العالم وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أشار الدكتور محمد رمضان، أستاذ مساعد جراحة العظام ومنسق الوحدة، إلى أن اللقاء العلمى الأول أقيم بالتنسيق مع المؤسسات المحلية مثل جمعية جراحى العمود الفقري المصريه ESA وESSG وبحضور رؤسائها ونخبة من أساتذة العمود الفقرى من الجامعات المصرية.

شارك فى اللقاء الدكتور طارق الشيخ أستاذ جراحة العظام ورئيس الوحدة، وفريق العمل بالوحدة: الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ جراحة العظام، والدكتور سيد نجم مدرس جراحة العظام.

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