التحفظ على 3 أطنان ياميش فاسد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3،46 طن ياميش "بلح مجفف"، معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص لحيازته سلع ومنتجات رمضان مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين.تم مداهمة المحل والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 3،46 طن ياميش "بلح مجفف"، معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.