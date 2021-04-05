إحالة المتعدين على الأرض الزراعية بالبحيرة للشؤون القانونية

قال المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة إن مراكز المحمودية ودمنهور والدلنجات ووادي النطرون يوجود بها زيادة رهيبة في حالات التعدي ولذلك قررنا إحالة المتسبب إلى الشئون القانونية فورا.وأشاد وكيل وزارة الزراعة انه بمراكز الرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت وجناكليس وكوم حمادة وكفر الدوار ورشيد وادكو وابو حمص ابو المطامير، مشيدًا بهم وبالدور الكبير الذى يقومون به من اجل القضاء على ظاهرة التعديات فلهم كل الاحترام والتقدير لعدم وجود تعديات بمراكزهم.وأكد وكيل الوزارة على المعاينات، بالنسبة لمشروعات محطات تموين السيارات بالبنزين أو الغاز الطبيعي تتضمن، المساحة لا تزيد عن 1000م2 بعد حرم الطريق وطول الطريق الواقع عليه الموقع ويصل بين طريق 1 وطريق 2 ويوصف الطريق الواقع علية الموقع وان يكون الموقع علي طريق رئيسي ولا يوجد محطات تموين سيارات من نفس النوع من الناحيتين في ذات الاتجاه علي مسافة 20كم على ان يكون مقدم الطلب لم يحرر بشأنه أي محاضر مخالفات وكذا القطعة محل الطلب والحيازة التي منها القطعة محل الطلب ويذكر اسم الحوض والناحية والمركز والحيازة وصفة مقدم الطلب وبالنسبة لمشروعات محطات الفرز والثلاجات وحيازة مقدم الطلب داخل الجمعية والمركز ومدي استقرارها وتبعد أكثر من 2كم من جميع الاتجاهات عن مشروع مماثل وان يكون الموقع علي طريق رئيسي مع ذكر البند برقم 4،5.وقال " الزواوى " أما بالنسبة لإقامة سكن خاص او مخزن يتم إحضار خطاب الوحدة المحلية بالمركز بعدم وجود سكن في حالة السكن الخاص معتمد من رئيس المركز شخصيا والاعتماد بخاتم شعار الجمهورية.كما أكد وكيل وزارة الزراعة أنه بالنسبة لفحص الشكاوي صفه الشاكي إذا كان حائز او احد الورثة وهل قام بالتعدي من عدمه وصفه المشكو في حقه إذا كان حائز او احد الورثة وهل قام بالتعدي من عدمه والموقع محل الشكوى من ناحية الحيازة والمخالفات وعما إذا كان هناك تقسيم من عدمه وصورة ضوئية من الإجراءات المتخذة معتمده صورة طبق الأصل وممنوع إرفاق صورة من معاينة بمعرفة الجمعية تحت أي سبب والمعاينة تتم بمعرفة الإدارة ومعتمد من الإدارة الزراعية.أما بالنسبة للمباني المراد إحلالها وتجديدها، يتم وصف المبني وصفا دقيقا ومفصلا تفصيلا وعدم تقسيم المبني بغرض عرضه علي مركز التوثيق والمعلومات تحت أي سبب ويتم عرضها مبني واحد ويراعي الشكل الظاهري للمبني أثناء المعاينة حتى لا يقع تحت طائلة القانون.وشدد وكيل الوزارة على مهندسي حماية الأراضي، بحيث يراعي فحص الطلب الوارد إلينا من إدارة الاستثمار بالمحافظة من حيث المسمى وفي حالة عدم انطباق القرار الوزاري 615 لسنة 2016 وتعديلاته يتم إعادة الطلب إلي إدارة الاستثمار ويذكر به يتم التنبيه علي مقدم الطلب بتغيير الطلب ليكون علي النحو التالي ويذكر منه المسمي بتصحيح وعدم مخاطبة الإدارة الزراعية بالمركز إلا إذا تمت صياغة الطلب طبقا للقرارات الوزارية المنظمة،و بالنسبة لمركز وادي النطرون يتم مراعاة معاينة الموقع علي مقدم الطبيعة وذكر جميع المباني المقامة بالمساحة الحقيقية بمعرفة الجمعية والإدارة ومخاطبة الوحدة المحلية بوقف ملك المباني عما اذا كانت مقامة قبل عام 2006 من عدمه قبل البدء في عمل أي مشروع وفى حالة تقنين المباني يتم تقنين جميع المباني المقامة وعدم ترك أي مباني بدون تقنين ويتم مراعاة سريان موافقة الإنتاج الحيواني مثل الرد علي المديرية وعدم البدا في عمل أي ملفات إلا بعد موافقة اللجنة العليا للاستثمار.