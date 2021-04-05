71 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حاليًا على الأرض لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى والتى يتم تنفيذها داخل مركزى كوم أمبو وإدفو، حيث جارى العمل فى 71 مشروع بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.وقدم اللواء أشرف عطية شكره للجهات التنفيذية القائمة علي مشروعات المبادرة وخاصة قطاعات الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا هيئة الأبنية التعليمية والصحة والإسكان والتعمير والغاز والإتصالات والكهرباء والطرق والشباب والرياضة.وأوضح أن هناك تنسيق مستمر مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بالجودة المطلوبة وطبقًا للبرامج الزمنية المحددة بما يحقق طفرة غير مسبوقة داخل القرى والنجوع المستهدفة خلال المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.