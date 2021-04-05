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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد 26 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:53 م
انتهاكا للهدنة في
انتهاكا للهدنة في سوريا
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رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 26 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (2) واللاذقية (10) وإدلب (12) وحماه (2).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره رصد 14 انتهاكا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 عمليات إنسانية تم من خلالها إيصال 375 سلة غذائية بوزن 2،865 طن إلى سكان قرية مغر المير بريف دمشق، و375 سلة غذائية أخرى بوزن مماثل إلى سكان قرية بكسا بريف اللاذقية، و540 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2،7 طن إلى سكان قريتي الهزاع والعلياء بريف حلب.

وأوضح البيان أنه بشكل عام تم تنفيذ 2791 عملية إنسانية في الأراضي السورية بوزن إجمالي يبلغ 4878 طنا.

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