رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 10 سنوات لزوجين روجا المخدرات بين الطلاب في قنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة سمسار عقارات وزوجته بالسجن ١٠ سنوات لكل منهما لقيامهما بالاتجار فى المخدرات .

صدر الحكم برئاسة المستشار  محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين  شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج و علاء سلوك ومحمد حسنى.

تعود أحداث القضيه ليوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات لمدير أمن قنا بقيام كل من وليد أ أ ٣٨ سنة سمسار عقارات ومقيم بمنطقة المساكن شرق مدينة قنا بالاتجار فى المخدرات بالاشتراك مع زوجته سلوى أ م ٢٣ سنه  ربة منزل ومحاولتهما ترويج المخدرات بين الطلاب المقيمين بالمنطقة .

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقامت قوه بمداهمة المنطقة التى يقطن بها المتهم وبمجرد شعوره باقتراب قوات الأمن من منزله حاول الهرب فتم ضبطه وبتفتيش المنزل  تم ضبط ١١ قطعه حشيش متوسطة الحجم كما تم ضبط زوجته أثناء إمساكها بسكين وهى تقوم بتقطيع قطعة كبيره من الحشيش وبحوزتهما مبلغ مالي 

واعترف المتهمان بالاتجار فى المخدرات وجهاز المحمول للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى من حصيلة البيع وسكين المطبخ لتقطيع الحشيش .

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

النيابة تواجه حسن شاكوش بمحضر المخالفات

المتهمون في قضية حسن شاكوش: «إحنا شغالين في الكافيه وما نعرفش حاجة»

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20