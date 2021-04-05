السجن 10 سنوات لزوجين روجا المخدرات بين الطلاب في قنا

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة سمسار عقارات وزوجته بالسجن ١٠ سنوات لكل منهما لقيامهما بالاتجار فى المخدرات .صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج و علاء سلوك ومحمد حسنى.تعود أحداث القضيه ليوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات لمدير أمن قنا بقيام كل من وليد أ أ ٣٨ سنة سمسار عقارات ومقيم بمنطقة المساكن شرق مدينة قنا بالاتجار فى المخدرات بالاشتراك مع زوجته سلوى أ م ٢٣ سنه ربة منزل ومحاولتهما ترويج المخدرات بين الطلاب المقيمين بالمنطقة .و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقامت قوه بمداهمة المنطقة التى يقطن بها المتهم وبمجرد شعوره باقتراب قوات الأمن من منزله حاول الهرب فتم ضبطه وبتفتيش المنزل تم ضبط ١١ قطعه حشيش متوسطة الحجم كما تم ضبط زوجته أثناء إمساكها بسكين وهى تقوم بتقطيع قطعة كبيره من الحشيش وبحوزتهما مبلغ ماليواعترف المتهمان بالاتجار فى المخدرات وجهاز المحمول للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى من حصيلة البيع وسكين المطبخ لتقطيع الحشيش .