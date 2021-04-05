بدء أعمال المؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل

أعمال "المؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل "بعنوان "الممارسات الفضلى لحماية الأطفال من جائحة كوفيد19" برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبر المنصة الرقمية.ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- في الكلمة التي ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - أن التداعيات السلبية لجائحة (كوفيد 19) تمثل إضافة للانتكاسات التي أصابت حقوق الأطفال في الفترة الأخيرة نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على الأطفال، فضلا عن التحديات الكبرى المترتبة على هذه الظروف الصعبة من عدم الالتحاق بالتعليم وعدم الحصول على الخدمات الصحية المناسبة، بل وتفشي عدد من الأمراض التي تم القضاء عليها نهائيًا في سنوات سابقة، وسوء التغذية، والزواج المبكر والزواج القسري وعمل الأطفال في أعمال خطرة.وقالت السفيرة أبوغزالة إنه "جاء على رأس هذه التحديات تجنيد الأطفال وإشراكهم في عمليات مسلحة أو أعمال ترتبط بالنزاعات مما يجعلنا نضيف إلى قائمة الحقوق التي ننادي بها لأطفالنا (الحق في الطفولة) حيث تترك هذه التحديات بصمات غائرة لا يمكن التخلص منها بسهولة لدى كل طفل شاءت الظروف أن يتعرض لها".وأشارت أبو غزالة إلى أن الجامعة العربية تضع قضايا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم أولوياتها وتزايد اهتمام المجالس الوزارية العربية المتخصصة والقمم العربية بهذا الموضوع لهو خير دليل على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي.ونوهت أبو غزالة - في هذا الصدد - بما صدر عن الدورة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية من توصيات مهمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال على كافة المستويات والتي نصت على " إعداد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة بالوطن العربي، بهدف إعداد أجندة وخطة العمل تنفيذية لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في المنطقة ما بعد 2015-2030، تضع أوليات العمل لأعمال حقوق الطفل ضمن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي سوف تشكل محاور الأجندة ويتضمن كل محور الأهداف الرئيسية والأنشطة وجهة التدخل والمؤشرات بالإضافة إلى محور خاص يعرض لأثر جائحة كوفيد19وسبل مواجهة تحدياتها، وكذلك إعداد "الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل في المنطقة العربية بمناسبة مرور 30 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".وتتضمن الدراسة جزءا خاصا بأثر جائحة (كوفيد 19) على حقوق الأطفال في المنطقة العربية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية لحماية الأطفال من مخاطر الاتصال والتقنية الحديثة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الأطفال من خلال استخدام هذه التقنيات، وبشكل خاص خلال انتشار الشائعات حول المعلومات الخاطئة عن جائحة كوفيد19 التي تمس قضايا الأطفال.وأكدت أبو غزالة أنها على ثقة أن القرارات التي ستصدر عن المؤتمر سيكون لها بالغ الأثر في دفع العمل العربي المشترك نحو الارتقاء بوضع الأطفال في منطقتنا العربية.. مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية تضع كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر أمام متخذي القرار وعرضها على المجالس الوزارية المتخصصة لإقرارها واعتمادها على المستوى العربي.شارك في المؤتمر أيضا المجلس العربي للطفولة والتنمية والبرلمان العربي للطفل ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقدمت هذه الجهات أوراقا علمية ترصد الواقع الصحي والاجتماعي والنفسي والتعليمي للأطفال في ظل جائحة كوفيد19.وقدمت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا دوي، ورقة عمل ترصد دور الجامعة العربية لضمان الحقوق الأساسية للأطفال والارتقاء بأوضاعهم في لحماية الأطفال من جائحة (كوفيد19)؛ بهدف بلورة رؤية عربية حول جهود الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية في حماية وتعزيز حقوق الأطفال في ظل الجائحة.