كيف تستغل السياحة عرض موكب المومياوات؟

في مشهد مهيب، انطلق الحدث الأبرز في العالم والذي انتظره الجميع وتم تأجيله عدة مرات، هو موكب المومياوات الملكية، الذي تم فيه نقل 22 مومياء من ملوك وملكات مصر الذين حكموها وجعلوها أقوى الإمبراطوريات في العالم، وذلك من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وتابع الحدث العالم أجمع وشهد عظمة الحضارة المصرية على مر السنين وأنها لا تزال تثبت أن مصر مهد الحضارات وأساسها، وسيكون لهذا الحدث أبلغ التأثير على السياحة كما يرى الخبراء.في تصريحات له، قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التنظيم الرائع والباهر للحدث غير المسبوق لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها الجديد بمتحف الحضارات في الفسطاط، كان حديث العالم أجمع الذي انبهر بروعة التنظيم المصري للحدث، معتبرًا أن التغطية الدولية الواسعة التي حظي بها الحدث تعد أكبر دعاية شهدتها السياحة المصرية ربما خلال عقود.وتحدثت "الدستور" مع عدد من الخبراء الذين أوضحوا العائد الذي ستحظى به مصر خلال الفترة القادمة، بعد عملية الركود السياحي بسبب فيروس "كورونا"، فيروا أن هذا الحدث كان بمثابة رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان ومهد الحضارات، داعية لهم بزيارتها للتعرف على حضارتها وجمالها.خبير سياحي: موكب المومياوات فكرة عبقريةبداية، قال عادل فريد، الخبير السياحي، إن هذا الحدث نقل صورة للعالم أجمع أن الدولة المصرية الحديثة قادرة على إبهار العالم وصنع المعجزات، واصفًا فكرة الحدث بـ"العبقرية"، حيث استلهمت روح الحضارة المصرية القديمة إلى عصرنا الحديث، ما يزيد من فخر وانتماء الأجيال الحالية لحضارتهم وبلدهم العريقة.وأكد "فريد"، في حديثه، أن هذا الحدث الذي أصبح عالميًا سيكون له مساهمة كبيرة في زيادة أعداد السائحين المترددين على مصر، والترويج للمناطق السياحية، ما يكون له الأثر الأكبر في دخول العملة الصعبة إلى البلاد وزيادة الدخل القومي وانتعاش الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.مدير الدراسات الأثرية: هذا الحدث دعاية مجانية لآثار مصرواتفق مع الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أن هذا الحدث يعتبر دعاية مجانية لزيارة آثار مصر، بالتالي سيكون له أثرًا كبيرًا في زيادة الإقبال السياحي خلال الفترة القادمة، وبه قد أوضحنا للعالم سر تفوق الحضارة المصرية على سائر الحضارات وتميزها كقيمة عالمية استثنائية.وتابع "ريحان"، في تصريحات له، أن هذا الحدث سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الانتماء لدى شباب الجيل الحالي، أيضًا رفع الوعي بقيمة هذه الآثار وأهمية السياحة لمصر، والذي يؤثر على كل أنشطة الدولة الاقتصادية من زراعة وصناعة ونقل وترويج لكافة السلع وفتح فرص عمل جديدة للشباب واستغلال كل الطاقة العاملة في مصر، وستعيد التوازن لعودة الحراك للسياحة الثقافية التي تأثرت بفعل الاهتمام بالسياحة الترفيهية.خبير سياحي: حوّل أماكن مهملة لمراكز سياحيةويرى معتز صدقي، الخبير السياحي، في تصريحات له، أن هذا الحدث سيكون بمثابة كنز لأماكن كانت مهملة داخل القاهرة، وستضعها على خارطة السياحة، ومنها مدينة الفسطاط التاريخية والتي تضم "الكنيسة المعلقة وحصن بابليون" أحد النقاط المهمة لمسار العائلة المقدسة"، ومسجد عمرو بن العاص "أول مسجد بُني في مصر وأفريقيا"، ودير بني عيزرا، ولا نغفل التطويرات التي حدثت في بحيرة عين الصيرة.