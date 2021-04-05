ترزي يشعل النيران في جسد شقيقه لخلافات بالقليوبية

تجرد ترزي من مشاعر الرحمة، وسكب بنزينا على جسد شقيقه وأشعل النيران فيه، لخلافات عائلية بينهما، مما تسبب فى إصابة المجني عليه بحروق بالغة بالظهر والوجه والرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى الدمرداش، باستقبالها المدعو "ح. ع"، قهوجى، مصابا بجروح بالوجه والظهر والرقبة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقة المدعو "م. ع"،37 عاما، ترزي بسب نشوب مشادة كلامية بينهما، على إثر خلافات عائلية، فقام المتهم بسكب بنزين على جسد شقيقة وأشعل النيران فيه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.