افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بمطروح بتخفيضات 30%

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه استعدادا لشهر رمضان تم افتتاح 3 فروع لمعرض "أهلا رمضان" من خلال فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 30% وتشمل الفروع بجوار مبنى المحافظة بشارع الجلاء والفرع الثاني أمام البنك الأهليوالثالث بشارع علم الروم.وأضاف الشيباني في تصريح خاص ل" الدستور" إن يتم طرح جميع أنواع السلع الاستهلاكية والسلع الأساسية والسلع الحرة بأسعار مخفضة بجانب طرح الياميش والسلع ذات الطبيعة الرمضانية والزبيب وتمر الهندي وجميع أنواع العصائر وطرح اللحوم السودانية الطازجة ب 85 جنيها واللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيها، والدواجن المجمدة ب30 جنيها للكيلو.