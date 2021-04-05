مدير اليونسكو: مصر أبهرت العالم فى العرض الشيق لنقل المومياوت

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، العديد من المقاصد السياحية بمدينة أسوان، أبرزها معابد فيلة ومتحف النوبة، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية.واستمعت مدير عام اليونسكو لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيرى عن محتويات معابد فيلة ومتحف النوبة والحقب التاريخية والقطع الأثرية التى جسدت مراحل متعاقبة من العصور والحضارات المختلفة.فيما أعربت أودري أزولاي عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم بأسرارها وسحرها وهو الذي تجسد فى العرض الشيق لنقل الموميات الملكية أمس الأول.وجاء ذلك بعد جولة تفقدية في السوق السياحية القديمة بمدينة أسوان والجارى فيها أعمال التطوير والتجميل.