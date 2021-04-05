موسكو تحذر من زيادة التوترات بعد مقتل طفل في أوكرانيا

لفتت روسيا إلى أن الصراع في أوكرانيا يتصاعد بعد وفاة طفل في الجزء الشرقي من البلاد.وقال المتحدث باسم الحكومة دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "كل هذا تداعيات مريرة للوضع الذي لم يحل، وتداعيات للتوترات المتزايدة على الخط الفاصل"، حسب وكالة أنباء «إنترفاكس».وقال إن كل وفاة هي كارثة والأسوأ عندما يُقتل الأطفال.وألقى الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك، يوم السبت، باللائمة على القوات الحكومية في وفاة صبي في الخامسة من عمره.وأسقطت طائرة مسيّرة قنبلة، ما أسفر عن مقتل الطفل وإصابة جدته بجروح خطيرة.