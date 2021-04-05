حبس 4 تجار مخدرات حازوا 20 طربة حشيش وهيروين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزالة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذين من دائر اقسام المدينة مسرحًا.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى و4 هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.