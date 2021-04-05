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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تشارك في منافسات المشروع الوطني للقراءة بالعاصمة الإدارية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:44 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن المشاركة في التصفيات النهائية لمنافسات المشروع الوطني للقراءة اليوم الإثنين، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم، إن تعليم الإسكندرية سوف يشارك اليوم في التصفيات النهائية لمنافسات المشروع الوطني للقراءة والتى سوف تتم بدءًا من اليوم وحتى 8 من أبريل الجارى، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار سعد أنه قد تم تصعيد 20 طالب من مكون التنافس المعرفة و3 معلمين من مكون المعلم المثقف، وأن التصفيات تمت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى على مستوى المدرسة وتشكل لجنة تحكيم بالمدرسة والمرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية وتشكل لجنة التحكيم بكل إدارة تعليمية والمرحلة الثالثة على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وقد شكلت مديرية التربية والتعليم لجنة تحكيم مكونه من موجه عام لغة عربية وموجه عام المكتبات وموجه اول لغة عربية.

كما أوضح دور المشروع الوطني للقراءة، مؤكدا أن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية انطلق المشروع الوطني للقراءة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ولفت مدير المديرية أن المشروع أطلق في فبراير 2020 لإحداث نهضة في القراءة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة في جعل القراءة أولوية لدى فئات المجتمع، كما تسهم في تصدر شبابنا وأطفالنا ثَقَافِيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية بما يعزز الحس الوطني والشعور بالانتماء ويدعم الحوار البنّاء.

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