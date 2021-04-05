الدواء تنظم ورشة حول المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية "الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية" عن فتح باب التسجيل بورشة عمل خاصة بإجراءات المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة.وأوضحت الهيئة أن الورشة تقدم شرحًا وافيًا للقواعد الإرشادية الخاصة بإجراء متغيرات للمستحضرات الصيدلية البشرية المسجلة وكيفية استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتقديم ملفات كاملة، والمقرر انعقادها يوم 12 ابريل 2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.وأشارت الهيئة إلى أنه متاح الحضور أيضًا من خلال احدي المنصات الالكترونية، لافته إلى أن البرنامج مقدم لممثلى شركات الأدوية QC، QA، R&D، RA members، وتبدأ ورشة العمل من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 5.30مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المصاريف يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021، وسيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.