رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدواء تنظم ورشة حول المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:44 م
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت هيئة الدواء المصرية "الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية" عن فتح باب التسجيل بورشة عمل خاصة بإجراءات المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة.

وأوضحت الهيئة أن الورشة تقدم شرحًا وافيًا للقواعد الإرشادية الخاصة بإجراء متغيرات للمستحضرات الصيدلية البشرية المسجلة وكيفية استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتقديم ملفات كاملة، والمقرر انعقادها يوم 12 ابريل 2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

وأشارت الهيئة إلى أنه متاح الحضور أيضًا من خلال احدي المنصات الالكترونية، لافته إلى أن البرنامج مقدم لممثلى شركات الأدوية QC، QA، R&D، RA members، وتبدأ ورشة العمل من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 5.30مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المصاريف يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021، وسيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.
الدواء تنظم ورشة حول المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة
الدواء تنظم ورشة حول المتغيرات للمستحضرات الصيدلية المسجلة

موضوعات متعلقة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية