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جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:42 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء الجامعة في تطبيق المرحلة الثانية من خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة وزيادة عدد حالات استقبال مرضى الفيروس بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه بموجب المرحلة الثانية فتم زيادة عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة المخصصة لعلاج مرضى كورونا إلى 64 سرير بدلًا من 48 والتى كانت مستخدمة خلال المرحلة الأولى حيث تم إضافة 16 سرير عناية مركزة جديدة لتصل عدد إجمالي أسرة العناية المركز حاليًا 28 سرير عناية مركزة و36 عناية متوسطة جميعها بالمستشفى الجامعي الرئيسي إلى جانب الأسرة العادية والمركزة المخصصة بمستشفى الأطفال للمرضى المصابين تحت سن 15 سنة.

ومن جانبه كشف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط أن الحالات الحالية الخاضعة للعلاج من فيروس كورونا هى 41 حالة فقط منها حالة واحدة مستقرة بمستشفى الأطفال الجامعي و40 حالة بالمستشفى الجامعي الرئيسي تتضمن 28 حالة مستقرة و12 حالة بالرعاية المركزة وذلك ليصل عدد حالات المرضى التى تم استقبالهم من المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة نحو 730 مريض.

وأضاف الدكتور علاء عطيه على استمرار مستشفيات أسيوط الجامعية في استقبال الحالات المصابة من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، إلى جانب الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

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