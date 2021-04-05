رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء» تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي ليقظة المستلزمات الطبية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:39 م
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت هيئة الدواء المصرية -الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية- عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بيقظة المستلزمات الطبية والذى يهدف إلى توعية مسؤولي اليقظة بشركات المستلزمات الطبية بمبادئ اليقظة وأهدافها الرقابية والمجتمعية، ويتضمن التعريفات الأساسية الخاصة بيقظة المستلزمات الطبية، وكذلك كيفية إعداد الملفات الخاصة بمأمونية المستلزمات الطبية سواء فى مرحلة التسجيل أو مرحلة ما بعد التسويق.

وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر انعقاد البرنامج لمدة 3 أيام متتالية 18 و19 و20 أبريل بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، بالإضافة إلى إتاحة الحضور أيضًا من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج مقدم لممثلي شركات المستلزمات الطبية، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 3:30 مساءً لجميع أيام التدريب، وآخر موعد للاشتراك وسداد المصاريف الأربعاء 14 أبريل، ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر "CPD".

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 فى مصر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية