«الدواء» تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي ليقظة المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية -الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية- عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بيقظة المستلزمات الطبية والذى يهدف إلى توعية مسؤولي اليقظة بشركات المستلزمات الطبية بمبادئ اليقظة وأهدافها الرقابية والمجتمعية، ويتضمن التعريفات الأساسية الخاصة بيقظة المستلزمات الطبية، وكذلك كيفية إعداد الملفات الخاصة بمأمونية المستلزمات الطبية سواء فى مرحلة التسجيل أو مرحلة ما بعد التسويق.وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر انعقاد البرنامج لمدة 3 أيام متتالية 18 و19 و20 أبريل بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، بالإضافة إلى إتاحة الحضور أيضًا من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج مقدم لممثلي شركات المستلزمات الطبية، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 3:30 مساءً لجميع أيام التدريب، وآخر موعد للاشتراك وسداد المصاريف الأربعاء 14 أبريل، ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر "CPD".