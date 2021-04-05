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محافظات

«الدستور» داخل أقدم ورشة لتصنيع فوانيس رمضان فى الغربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:37 م
أقدم ورشة لتصنيع
أقدم ورشة لتصنيع فوانيس رمضان
أحمد فودة
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رصد "الدستور" استعدادات شهر رمضان الكريم في محافظة الغربية، ويأتى فى مقدمة تلك الاستعدادات تصنيع فانوس رمضان، حيث تفنن الصانعون فى أشكالها وأنواعها لضمان إقبال الأهالى عليها بكافة الأسعار والأشكال والألوان، حيث استعدت المحلات بكل أصناف الفوانيس سواء من المعدن والخشب والبلاستيك حتى الورقية البسيطة لتناسب كافة الفئات بمختلف الأسعار.

وفى هذا الصدد قال "طارق عبد العظيم" المشهور بـ"طارق فانوس" أقدم بائع فوانيس بمنطقة تل الحدادين بطنطا، إنه يعمل ويبيع فوانيس رمضان منذ أكثر من ٣٠ عاما فى محل وورشة والده، مشيرًا إلى أن المواطنين يحجزون الفوانيس قبل شهر رمضان الكريم ويتم تجهيزها خصيصا لهم.

وأضاف لـ"الدستور" أن فانوس رمضان يعد من أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم ونكون سعداء للمشاركة في عمله كى نسعد به الشعب المصرى وشهدت هذه الصناعة تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فكان الفانوس عبارة عن علبة من الصفيح توضع بداخلها شمعة، وتلك هي صناعة يدوية تعتمد على الأيدي والأسعار هنا حسب الخامات، ونحن نريد عمل ما هو متناول في أيدي الأهالي.

كما أضاف أنه يقوم يوميًا منذ الصباح بتجهيز الفوانيس وعرض جزء منها فى واجهة المحل لكى تلفت انتباه المارة الذى يعشقون أشكال الفوانيس العربية القديمة، والتى تعتبر الرمز الأهم لشهر رمضان المبارك فهى أصل فانوس رمضان والشكل الحقيقى منذ عشرات السنين.

وأكد أن الغالبية العظمى من أهالى محافظة الغربية يقبلون على الفوانيس القديمة العربية وليست الفوانيس الصينى التى لا تعبر بشكل كبير عن روحانية شهر رمضان المبارك، وذلك ظهرت فى الأسواق وانتشرت بكثافة الفوانيس العربية القديمة بمختلف الأشكال والأحجام وينفذونها بأشكال تبدأ من حجم أصبع اليد وحتى أكثر من متر ونصف لكى تزين بها الشوارع والمنازل، ويقومون بإدخال الإنارة لها بماكينة صغيرة تخرج النور المتحرك بذبذبات جميلة، وكذلك يضعون فى الفوانيس الأكبر حجمًا أصوات وأغانى شهر رمضان الشهيرة لجذب الزبائن لها.

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