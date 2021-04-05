المفتي يستقبل سفير سلطنة عُمان لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ لبحث أوجه التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء وسلطنة عُمان.وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان على كافة الأصعدة، وأنها تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.واستعرض نبذة عن تاريخ دار الإفتاء المصرية وإداراتها الحالية، وما تقوم به من مجهودات لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لكافة أشكال التعاون الإفتائي مع سلطنة عمان، خاصة في مجال التدريب والتأهيل.من جانبه أثنى سفير سلطنة عمان على ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف، وأكد أن علماء دار الإفتاء هم بمنزلة صمام الأمان ضد الفتاوى المنحرفة وموجات التطرف، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون الديني بين الدار والسلطنة.