الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 8 محافظات اليوم
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:34 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلن وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومي 5 و6 أبريل.
وأوضحت الوزارة أن القوافل ستقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون في 8 محافظات، وهم (الإسماعيلية - القاهرة - مطروح - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد - الدقهلية - البحيرة).
وأوضحت الوزارة أن القوافل ستقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون في 8 محافظات، وهم (الإسماعيلية - القاهرة - مطروح - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد - الدقهلية - البحيرة).