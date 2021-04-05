الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 8 محافظات اليوم

أعلن وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يومي 5 و6 أبريل.وأوضحت الوزارة أن القوافل ستقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون في 8 محافظات، وهم (الإسماعيلية - القاهرة - مطروح - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد - الدقهلية - البحيرة).