«النقض» تقضي ببراءة 105 متهمين بالتورط في أحداث «شغب عابدين»

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 105 متهمين بالتورط فى أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، وقضت المحكمة ببراءتهم.و كانت محكمة النقض فى جلسة سابقة، قد قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين الذين تم تنفيذ الأحكام عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي، وأجلت نظر الطعون بالجلسة السابقة لضم المفردات.وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة، عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.