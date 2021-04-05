وزير التعليم العالي يفتتح منشآت جديدة بجامعة حورس بدمياط

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، جامعة "حورس" بمدينة دمياط الجديدة، وافتتح خلالها عدد من المباني والمشروعات بالجامعة، يرافقه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.ورحب مجلس أمناء جامعة حورس بزيارة الوزير، وقدم رئيسه الدكتور إبراهيم صابر، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه المستمر للجامعة، ودعا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أكرم العوضي، رئيس الجامعة السابق.وافتتح عبدالغفار العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان، وتبلغ مساحة الكلية 14096 متر مربع وتشمل المبنى الأكاديمي ومبنى المدرجات، ويتكون مبنى العيادات من 4 أدوار بها 300 وحدة "كراسي أسنان" وملحقاتها من أشعة ومعامل وتعقيم مركزي ووحدة مكافحة العدوى واستراحة خاصة للمرضى، كما تم تجهيز عيادتين بالميكروسكوب الجراحي.وتوجه الوزير لافتتاح كلية الطب البشري والتي أنشئت مباني على مساحة 13300 متر مربع، مقسمة على مبنيين كل مبنى مكون من 4 أدوار ويشمل المبنى 30 حجرة صغيرة ومتوسطة للتدريس، كما يحتوي على 20 معمل متعدد الأغراض وللتشريح و10 معامل كمبيوتر بها أكثر من 300 جهاز كمبيوتر و11 مدرج للطلاب.واختتم عبدالغفار الزيارة بوضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي والمجاورة لكلية الطب على مساحة 32000 متر مربع وبسعة 500 سريرا، وتشمل المرحلة الأولى 300 سريرا تتم خلال 3 سنوات في حين تضم المرحلة الثانية 500 سريرا وتتم خلال 6 سنوات، ومن المخطط أن يكون ثلث عدد الأسرة مجانا والثلث الآخر بأجر رمزي والثلث الأخير استثماري.جدير بالذكر أن جامعة حورس أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2013، وصدر لها القرار الوزاري ببدء الدراسة رقم 4566 لسنة 2016، وتبلغ مساحتها 126 ألف متر مربع، وتضم 6 كليات "طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، إدارة الأعمال، الطب البشري".