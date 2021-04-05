«أهلا رمضان» يطرح السكر بـ 775 قرشا والبلح بـ 7.5 جنيه و«الشنطة» بـ50

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان ستشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ 1300 فرعا من خلال الشركات التابعة لها.وقال في تصريح خاص للدستور، إنه يتم طرح البلح مابين 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، والزبيب بـ 20 جنيها، والطماطم بـ 2.5 جنيه، والبطاطس بـ 3.5 جنيه، وسيتم طرح الدواجن بسعر 30 جنيها، واللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها.وأضاف أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والغرف التجارية على تخفيض 15 سلعة غذائية في معرض أهلا رمضان أبرزها السكر ما بين 775 قرشا إلى 8.5 جنيه، والأرز بسعر 6.5 جنيه، والزيت ما بين 12 - 13 جنيها، والمكرونة بـ 2.5 - 3 جنيهات وقمر الدين بسعر 8 - 10 جنيهات، والبلح بـ 7.5 - 9.5 جنيه.وأوضح أن الشنط الرمضانية التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما بين 50 جنيها و207 جنيهات، والقطاع الخاص يقوم بطرح الشنط الرمضانية ما بين 55 إلى 200 جنيه.