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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في إعداد أفلام المتحف القومي للحضارة المصرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تعاونت مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف القومي للحضارة المصرية؛ وذلك لإنتاج عددًا من أفلام الحركة التي تعتمد على تحريك مجسمات ثلاثية الأبعاد للمقتنيات المعروضة بالمتحف بشكل ابتكاري مختلف.

تتناول الأفلام ولأول مرة التراث العلمي للحضارة المصرية القديمة ممثلًا في أدوات القياس والتي اعتبرت أقدم وحدات قياس عرفتها البشرية؛ فنرى الذراع المصري القديم كأول أداه لقياس المساحات، وحبال القياس "الخت" التي ساعدت في قياس وبناء أعظم وأضخم تراث معماري عرفته البشرية من أهرامات ومعابد، بالإضافة إلى وحدات قياس أوزان المعادن والمنتجات والغلال، وأدوات قياس الزمن من ساعات مائية وشمسية، بما يعكس عظمة هذه الحضارة التي قامت على دعائم العلم والعمل معًا.

كما تناولت الأفلام تراث مصر الموسيقي، وإبداع المصري القديم في صناعة الناي والهارب، وتكوين الفرق الموسيقية ومعرفة السلم الموسيقي السباعي. كما عرضت دأب ومحاولات الإنسان الأول منذ 500 ألف عام ق.م، وأدواته الحجرية واستخداماتها في الصيد وصناعة الفؤوس. بالإضافة إلى استعراض أول طرف صناعي عرفه الإنسان حتى وقتنا هذا، مفسرًا بالشرح حاله المريضة، والعملية الجراحية التي خضعت لها، وكيفية صناعة الطرف وطريقة استخدامه.

وتعد هذه الأفلام وسيلة جديدة في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوثيق وعرض الجوانب الحضارية المصرية التي ساهمت في إثراء مسيرة العلوم والفنون للبشرية على مر العصور.

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