بريطانيا تكشف عن «نظام ضوئى مرورى» للسفر الدولى

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام ضوئي مروري جديد ليدير السفر الدولي وسط جائحة كورونا بعد 17 مايو.وسوف يعلن جونسون الذي من المتوقع أن يتحدث مساء اليوم الاثنين، عن نظام ضوئي من الأحمر والأصفر والأخضر للسكان في إنجلترا الذين يريدون الذهاب في عطلات إلى الخارج.وجاء في بيان من مكتب جونسون أنه سوف يتم إعطاء كل دولة تصنيف يحدد ما إذا كان المسافرون يحتاجون إلى حجر بعد العودة منها.وتعني الدول الواقعة تحت اللون الأخضر أن السكان سوف يحتاجون للخضوع لاختبارات فيروس كورونا قبل وبعد المغادرة ولكن لن يحتاجوا للخضوع لحجر عند العودة إلى إنجلترا.