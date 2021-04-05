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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

184 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة في 3 أشهر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:16 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من منتجات الخضر والفاكهة إلى الأسواق العالمية والأوربية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2021، قد بلغ نحو 184.6 مليون دولار، وذلك بكمية إجمالية قدرها 17281306 طنا، منها 16981340 طنا من الفاكهة الطازجة والمجمدة، و559 طن من الخضروات الطازجة والمجمدة، و299407 طن من المحاصيل الحقلية والتي تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية.

من جهته أشار المهندس السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إلى أن أجمالي قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر مارس الماضي فقط بلغ حوالي 36.3 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 382672 طنا، والتي شملت تصدير منتجات (برتقال، فول سوداني، وفراولة مجمدة، وخضروات مجمدة، ومعجون طماطم، وملوخية خضراء، وعصير برتقال، ولب مانجو، ولب جوافة، وحمص، ولب قرع، وبرسيم حجازي، وأعلاف مركزة).، وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من التشيك، وهولندا، والسودان، ولبنان، والهند، والأردن، والإمارات، وإيطاليا، والكويت.

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