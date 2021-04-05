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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

انطلاق مؤتمر «تعليم الوافدين والتحول الرقمي» بالأزهر غدا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:15 م
مؤتمر «تعليم الوافدين
مؤتمر «تعليم الوافدين والتحول الرقمي» بالأزهر
أميرة العناني
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يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر، أول مؤتمر افتراضي سنوي حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي بعنوان "التحديات ‏والتطلعات" نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين، غدًا الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وسيطرح المؤتمر 7 محاور خاصة بتعليم الوافدين والتحول ‏الرقمي، وذلك ضمن جلسات علمية. ‏

ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين، أهم آرائهم ‏وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم ‏لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات ‏الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات‎.‎

ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير ‏عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏

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