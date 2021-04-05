انطلاق مؤتمر «تعليم الوافدين والتحول الرقمي» بالأزهر غدا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:15 م
أميرة العنانيطباعة
يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، أول مؤتمر افتراضي سنوي حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي بعنوان "التحديات والتطلعات" نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين، غدًا الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وسيطرح المؤتمر 7 محاور خاصة بتعليم الوافدين والتحول الرقمي، وذلك ضمن جلسات علمية.
ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين، أهم آرائهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب مع العصر الرقمي الحديث.
ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين، أهم آرائهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب مع العصر الرقمي الحديث.