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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:14 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تعقد الهيئة العامة للرعاية الصحية بعد غدًا الأربعاء، المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، والذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي الصحة، ويتم إطلاق المؤتمر هذا العام تحت شعار "صحتك حقك"، بمجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المؤتمر يتناول تقديم رؤية عامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وعرض لآليات منظمة الصحة العالمية كهدف للوصول إلى العدل في تقديم الرعاية الصحية كهدف من أهدافها لعام 2021، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل التحديات الراهنة فضلًا عن عرض نجاحات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة تحت رعاية ومشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويلقي الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات".

ويعقد خلال المؤتمر عدة جلسات نقاشية يتحدث خلالها المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث لمشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور حسام صادق "المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، والدكتور حسام أبو ساطي "المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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