انطلاق فعاليات دورة إعداد القيادات الطلابية بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه تفعيلا لبروتوكول الموقع بين جامعة القناة السويس ومعهد إعداد القادة نظمت الجامعة أول دورة لإعداد القيادات الطلابية، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بتنفيذ مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة في معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة التضامن الإجتماعى ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان.وفى سياق متصل قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بافتتاح فاعليات الدورة التى انطلقت اليوم الأثنين الموافق ٥ إبريل بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة.وبإشراف عام الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز اعداد القادة بجامعة قناة السويس بإشراف وكيلي المعهد الدكتور محمد جودة والدكتورة مناى شاهين وذلك لبحث آليات تنفيذ الدورة الأولى لمركز إعداد القادة بجامعة القناة، وبحضور الدكتور محمد جويش مدير مركز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظةالإسماعيلية.ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم إلى أن الدورة ستقام فى الفترة من ٥ إلى ٨ إبريل القادم بمركز إعداد القادة بالجامعة.