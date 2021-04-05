محافظ المنوفية يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة «ISEF» للعلوم والتكنولوجيا

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الطلاب الفائزين في مسابقة (ISEF2021) الدولية للعلوم والتكنولوجيا "معرض العلوم والهندسة الدولي"، بحضور الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ومنسق المسابقة بالمديرية.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن محافظة المنوفية قد شاركت في المسابقة الدولية (ISEF) للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية قد تصدرت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي، حيث استطاع الطالب (أحمد طارق الفرماوى) بالصف السادس الابتدائي بالمدرسة الأمريكية للغات بشبين الكوم الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالفوز بمشروع مجال الأنظمة المدمجة "المدينة المدمجة" لمعالجة مشكلات طرق المواصلات بالمدن وتنظيم السير داخل المستشفيات في ظل كورونا وسيتم تمثيل مصر دوليًا في مايو القادم.كما استطاع الطالبان محمد أبو بكر وكيرلس سامى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسرس الليان STEM الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال ROBO بمشروع "رؤية العمى" ومساعدة الغير مبصرين على إدراك ما حولهم كأنهم يرونهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما حصل الطالبان محمد أحمد قطب ومصطفى أسامة عاشور بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال ROBO بمشروع "القفاز القارئ" لمساعدة المكفوفين على القراءة باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتهدف المسابقة إلى زيادة وعي طلاب المدارس بأهمية البحث العلمي وتشجيع قدراتهم علي البحث والابتكار وكذا تعزيز ثقة الشباب والطلاب بأنفسهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى واقع ملموس يدعم النهوض بالعملية التعليمية.وفى نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة التربية والتعليم درع المسابقة لمحافظ المنوفية لدعمه واهتمامه بأبنائه الطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية.ومن جانبه هنأ محافظ المنوفية أبنائه الطلاب الفائزين ومعربًا عن سعادته بتمثيل المنوفية دوليًا في المسابقة كون المحافظة رائدة وسباقة في شتى المجالات، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على تلك المسابقة ومؤكدًا على دعمه الكامل للطلاب والوقوف بجانبهم، مشيرًا إلى ضرورة تنمية تلك النشء من الشباب باعتبارهم أمل مصر المستقبل في جعل مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.