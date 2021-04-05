غدا تطعيم مرشدي قناة السويس بلقاح كورونا بحضور وزيرة الصحة

تجري الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، زيارة، غدا الثلاثاء، لهيئة قناة السويس، لمتابعة بدء تلقي كل من الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة، والمرشدين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "COVID_19".يرافق الوزيرة خلال الفعاليات، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.تنطلق حملة التطعيم بمبنى بنك الدم بمستشفى الهيئة نمرة ٦ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أعلنت بداية عمليات تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة الدولة للتصدي لوباء كوفيد-19، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.وتوافد في اليوم الأول لتلقي اللقاح نهاية فبراير الماضي، مئات المستحقين للقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث كان في استقبالهم لفيف من القيادات الطبية، لمساعدتهم.وأطلقت صحة الإسماعيلية حملات توعية للمواطنين، بأهمية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، من خلال المساجد، كأحد المنابر التوعوية في مصر.وكشفت مصادر رسمية، في تصريحات خاصة، جهور القيادات الصحية بالإسماعيلية للتوعية بفيروس كورونا متمثلة بإدارة الثقافة الصحية والإعلام.من جهته عقد محمد إبراهيم محمد أبو سمرة، ممثل إعلامي بصحة الإسماعيلية، ندوة بمسجد فهد السيف، بأحد مراكز المحافظة، تناول خلالها الحديث عن فيروس كورونا وكيفية انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منه والتعقيم وكيفية رفع كفاءة جهاز المناعة لمواجهة الفيروس المستجد، وتعريف الجمهور بكيفية التسجيل للقاح من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.