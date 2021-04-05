رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بيشوي عوض موسيقار مصري بباريس.. قدم ألحان الكنيسة بشكل أوبرالي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:10 م
بيشوي عوض
بيشوي عوض
جرجس صفوت
طباعة
أثارت طريقة الأداء الموسيقى المعروفة بالطريقة الأوبرالية أو الكلاسيكية، والتي أدتها مطربات حفل موكب الموميات، للترانيم الجنائزية، في العرض الذي اسمتع إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان الموسيقار بيشوي عوض، أحد الكوادر القبطية بالحقل الموسيقي بباريس، طرح ألبومًا للألحان الكنائس القبطية التي تتلة داخل الكنائس والتي تأثر بعضها بالألحان الجنائزية الفرعونية، وعلى رأسها لحن غولغوثا الذي يتلى مرة واحدة فقط، في السنة في ختام يوم الجمعة العظيمة، وتحديدا في ذكرى إنزال المسيح من الصليب.

وقام "عوض" بأداء الألحان القبطية بالشكل الأوبرالي الذي تغنت على شاكلته الترانيم الفرعونية الجنائزية.

وفي حوار سابق مع الدستور"، قال" عوض": "أعتز جدا بمؤلفتى أوبرا الميلاد الجديد وهى أوبرا دينية درامية، فكرة وتنفيذ دكتورة نبيلة عريان أستاذة الغناء بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وهى مغنية متمكنة ومشوارها مع الغناء والإنتاج الفنى طويل، وقد سعدت بالتعاون معها، حتى لو الإمكانيات المادية وقتها لم تسمح بإنتاج كبير، إللا أننا نسعى لإعادة إنتاج هذه الأوبرا قريبا بشكل يليق بالفكرة وبالمؤلفة".

وأضاف: "أعتز أيضا بما أقدمه من أعمال فنية على ألحان كنيستنا القبطية فى سياق مجموعة الألبومات التى صدر منها ألبومين حتى الآن، وأقدم أيضا هذه الأعمال الفنية فى حفلات عديدة فى أنحاء فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ومصر، وتنال دوما إعجاب المحبين للفنون والإبداع".

واختتم: "نحتاج لمقالات عديدة لشرح فكرة دمج الألحان بالقالب الكلاسيكى، لكن ما أستطيع قوله فى عُجالة، أنها الطريقة الأمثل لإخراج المعانى الدفينة فى الألحان القبطية وإضافة أبعاد هارمونية تخدم معانيها".

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية