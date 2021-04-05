بيشوي عوض موسيقار مصري بباريس.. قدم ألحان الكنيسة بشكل أوبرالي

أثارت طريقة الأداء الموسيقى المعروفة بالطريقة الأوبرالية أو الكلاسيكية، والتي أدتها مطربات حفل موكب الموميات، للترانيم الجنائزية، في العرض الذي اسمتع إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وكان الموسيقار بيشوي عوض، أحد الكوادر القبطية بالحقل الموسيقي بباريس، طرح ألبومًا للألحان الكنائس القبطية التي تتلة داخل الكنائس والتي تأثر بعضها بالألحان الجنائزية الفرعونية، وعلى رأسها لحن غولغوثا الذي يتلى مرة واحدة فقط، في السنة في ختام يوم الجمعة العظيمة، وتحديدا في ذكرى إنزال المسيح من الصليب.وقام "عوض" بأداء الألحان القبطية بالشكل الأوبرالي الذي تغنت على شاكلته الترانيم الفرعونية الجنائزية.وفي حوار سابق مع الدستور"، قال" عوض": "أعتز جدا بمؤلفتى أوبرا الميلاد الجديد وهى أوبرا دينية درامية، فكرة وتنفيذ دكتورة نبيلة عريان أستاذة الغناء بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وهى مغنية متمكنة ومشوارها مع الغناء والإنتاج الفنى طويل، وقد سعدت بالتعاون معها، حتى لو الإمكانيات المادية وقتها لم تسمح بإنتاج كبير، إللا أننا نسعى لإعادة إنتاج هذه الأوبرا قريبا بشكل يليق بالفكرة وبالمؤلفة".وأضاف: "أعتز أيضا بما أقدمه من أعمال فنية على ألحان كنيستنا القبطية فى سياق مجموعة الألبومات التى صدر منها ألبومين حتى الآن، وأقدم أيضا هذه الأعمال الفنية فى حفلات عديدة فى أنحاء فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ومصر، وتنال دوما إعجاب المحبين للفنون والإبداع".واختتم: "نحتاج لمقالات عديدة لشرح فكرة دمج الألحان بالقالب الكلاسيكى، لكن ما أستطيع قوله فى عُجالة، أنها الطريقة الأمثل لإخراج المعانى الدفينة فى الألحان القبطية وإضافة أبعاد هارمونية تخدم معانيها".