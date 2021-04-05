انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

أفادت وزارة الداخلية الروسية بأن عدد الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في روسيا انخفض العام الماضي بنسبة 40%.وذكرت الوزارة - اليوم الاثنين - أنه "على مدار عام 2020، كشفت الهيئات الإقليمية التابعة للوزارة 40 ألفا و989 جريمة تتعلق بممارسة غير قانونية من قبل أجانب أو أشخاص عديمي الجنسية، وهذا العدد أقل بنسبة 40% مما كان عليه في عام 2019".وأوضحت "الداخلية الروسية" أن عدد انتهاكات قواعد الدخول أو نظام الإقامة في البلاد انخفض هو الآخر في عام 2020 إلى النصف، وفي المجموع، تم الكشف عن أكثر من 204 آلاف مخالفة، أي أقل بنسبة 51.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.وأشارت الوزارة إلى أنه في الظروف العادية يوجد ما بين 9 إلى 11 مليون أجنبي في روسيا، في حين أن عددهم في العام الماضي كان حوالي 5.5 مليون شخص، لافتة إلى أن غالبية الأجانب الذين يدخلون روسيا، يأتون من بلدان رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة).