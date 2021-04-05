«الشيوخ» يحيل خطة التنمية الاقتصادية 2021-2022 للجنة المالية

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2022 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.وأخذ رئيس المجلس تفويضا من أعضاء المجلس على أن يحدد الوقت للجنة لكي تسلم تقريرها للمجلس، وتنص المادة 249 من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.