وكيل تعليم مطروح يناقش الأوضاع التعليمية وخطة تطوير التعليم

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، الحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء محافظة قنا ومحسب حساني جادالله رئيس مجلس أمناء إدارة قوص التعليمية.جاء ذلك لمناقشة الأوضاع التعليمية وخطة تطوير التعليم وكيفية تفعيل مشاركة مجالس الأمناء والمعلمين في تنفيذها والأطر الخاصة بتفعيل منظومة التعاون بين مديرية التربية والتعليم بمطروح ومديرية قنا من خلال مجلسي أمناء المحافظتين.ورحب وكيل الوزارة بضيفي تعليم مطروح مؤكدا أهمية مجلس الأمناء والأمناء والمعلمين في عرض المشكلات والمطالب ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها وذلك في إطار تعاوني منظم مع مسئولي المنظومة التعليمية وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.