خريطة مسلسلات قنوات «DMC» في رمضان

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على وضع الخريطة الدرامية لشهر رمضان الكريم لقناة "DMC" وقناة "DMC DRAMA"، خلال الشهر الكريم، وأسفرت الخريطة عن عرض 4 مسلسلات جديدة مع انتظار قرار عرض المسلسل الخامس أو استبداله.ويشهد الموسم الدرامي الرمضاني عرض مجموعة من المسلسلات القوية والضخمة على الشبكة الشهيرة، وعلى رأسها مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب في ملحمة درامية جديدة، حول حقبة الأربعينات والخمسينيات في صعيد مصر، حول شاب يتيم مسئول عن اسرته وبعدها ينطلق ليصبح من أهم المقاومين للاحتلال الإنجليزي ثم ينتقل للقاهرة في رحلة البحث عن شقيقته والتجارة ليصبح من أهم رجال الأعمال.كما تقدم الشبكة واحدا من الأعمال المنتظرة وهو مسسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي، وعدد كبير من النجوم عن أحد الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية من خلال شخصية شاب تسعى إحدى الجهات الخارجية لتجنيده ولكن تنقلب الطاولة عليهم.المسلسل الثالث تتواجد على رأسه النجمة منى زكي بمسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" الذي تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة من تصويره من بطولة محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومن إخراج تامر محسن.والمسلسل الرابع الذي يعرض على الشبكة هو مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة كلا من النجمة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وآيتن عامر وعدد كبير من النجوم من إخراج كريم العدل.وكان مقررا أن يعرض مسلسل خامس هو "الملك" عن قصة كفاح طيبة من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وريم مصطفى ومن تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج حسين المنباوي، ولكن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف العمل مع تشكيل لجنة علمية من خبراء وعلماء آثار وتاريخ وعلم اجتماع لمراجعة العمل.