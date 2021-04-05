«الشيوخ» يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، نهائيا واتخاذ ما يلزم بشأن إحالته لمجلس النواب، متضمنا 13 مادة شاملة على مادة النشر.ووافق المجلس على المادة 12، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".