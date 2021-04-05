إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

أوقفت إدارة البورصة التعاملات لمدة نصف ساعة، وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام الجارى 2021.جاء ذلك بعد التراجعات الحادة لجميع أسهم ومؤشرات البورصة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5%، خاسرا نحو 146 نقطة، ليصل إلى مستوى 2781 نقطة، على أن يتم استئناف التداول بعد نصف ساعة.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" بنسبة 2.46 %، بما يعادل 256 نقطة، ليصل إلى مستوى 10161 نقطة.كما هوى المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6%، بما يعادل 119 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 1874 نقطة.