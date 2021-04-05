«دايرة الشك» مسلسل إذاعي لـ «واما» على «نجوم fm» في رمضان

يخوض فريق "واما" الغنائي سباق رمضان المقبل بمسلسل إذاعي، يتعاونون فيه للسنة الثانية على التوالي مع شبكة نجوم fm الإذاعية والمؤلف مصطفي شهيب، وذلك بعد نجاحهم في رمضان الماضي، ومن المقرر عرض المسلسل في تمام الساعة 4:55 قبل الإفطار.وكان فريق واما المكون من أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، قد طرح العام الماضي أحدث ألبوماتهم الغنائية وتكون ألبوم واما من 10 أغنيات هي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".