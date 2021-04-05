شمال سيناء: 400 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء أن 400 شخص تلقوا للجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بمركز التطعيم ضد الفيروس بمستشفى العريش العام.وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - في تصريح اليوم الاثنين - إن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وإن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يوميا بما في ذلك العطلات.ومن جانبه، أشار فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.يذكر أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد حصل على لقاح فيروس كورونا المستجد بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام، وذلك بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة.