موسكو: لا نستبعد اتخاذ تدابير عسكرية ردا على التهديدات الصاروخية لأمريكا وبريطانيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها لا تستبعد اتخاذ تدابير عسكرية ردا على التهديدات الصاروخية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرة إلى أن موسكو لا تغلق باب الحوار بأي حال من الأحوال.وقالت زاخاروفا في بيان لها اليوم الاثنين "تبقى المبادرات الروسية، المتعلقة بفرض حظر متبادل على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والاتفاق على تدابير متبادلة للتحقق من الالتزام بها، بدون رد فعل بناء".وأضافت:" أن روسيا ستراقب عن كثب الإجراءات العملية لبناء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى لدى الأمريكيين، وكذلك حلفائهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك في إطار ما أعلنته بريطانيا من نوايا مؤخرا"، مؤكدة أن بلادها لا تغلق باب الحوار بأي حال من الأحوال، ومشددة على أنه في ظل الظروف الحالية، لا نستبعد أن نضطر إلى تركيز الجهود بشكل متزايد على تنفيذ تدابير الاستجابة العسكرية التقنية للتهديدات الصاروخية الناشئة.