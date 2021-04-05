النمسا تبحث غدا تمديد الإغلاق.. وتوقعات بتعافي الاقتصاد في الصيف

أكد مارتن كوشر وزير العمل النمساوي أنه متفائل بشأن التعافي الاقتصادي في البلاد إذا أمكن تقليل أعداد الإصابة بفيروس كورونا بحلول الصيف المقبل.وقال كوشر - في تصريحات اليوم الاثنين - إن اجتماع الحكومة غدا لبحث تمديد الإغلاق يعتمد على مراجعة حجم الإصابات الجديدة ومدى التطور في وضع وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.وأوضح الوزير أنه يوجد حاليًا ما يقرب من 460 ألف عاطل عن العمل، لافتا إلى سعى الوزارة لخفض العدد إلى 330 ألف عاطل خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاعتماد على مزيج من التدابير لمواجهة البطالة وأحدها هو التدريب.كما لفت الوزير إلى أن الحكومة تركز حاليا على إصلاح نظام إعانة البطالة، متوقعا أن يكون لهذا الإصلاح "تأثيرا أوسع"، لافتا إلى استمرار التواصل مع النقابات وأصحاب العمل بشأن تمديد تطبيق نظام العمل لوقت قصير والتي تنتهي فترة تطبيقه في مايو المقبل.